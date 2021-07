Laforgia Leu | ' Bernardo in ospedale con la pistola | ma dalla destra nessuna spiegazione'

Advertising

globalistIT : - PoliticaNewsNow : Laforgia (Leu): 'Draghi ha usato parole di grande fermezza che hanno spazzato via settimane di dichiarazioni ambigu… -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia Leu

La Sicilia

Allo stesso tempo, Francescoattacca la destra, chiedendo spiegazioni in un momento delicato dopo i fatti di Voghera. "Come potrebbe rendere 'Milano più sicura' un candidato sindaco, medico ...Lo afferma il senatoreFrancesco, da Skytg24.Il senatore: "La destra ha impiegato tanto per trovare un candidato, ma forse avrebbe dovuto prendersi più tempo, se questi sono i risultati. Avanti con Sala" ...Roma, 24 lug "Come potrebbe rendere 'Milano più sicura' un candidato sindaco, medico pediatra, che gira armato in ospedale?". Lo dice il senatore di Leu Frances ...