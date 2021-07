L’accordo per Vlahovic che mette fuori causa la Juventus (Di sabato 24 luglio 2021) Vlahovic è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Fiorentina. L’attaccante serbo era stato accostato con insistenza a Juventus e Milan Dusan Vlahovic è stata senza dubbio una delle più grandi rivelazioni dell’ultima stagione. L’attaccante della Fiorentina ha trascinato il club viola nonostante le difficoltà ed ha attirato su di sè l’attenzione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021)è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Fiorentina. L’attaccante serbo era stato accostato con insistenza ae Milan Dusanè stata senza dubbio una delle più grandi rivelazioni dell’ultima stagione. L’attaccante della Fiorentina ha trascinato il club viola nonostante le difficoltà ed ha attirato su di sè l’attenzione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - fattoquotidiano : ACCORDO IN SALITA L’avvocato che diventerà capo ha una montagna da scalare e si sapeva, quel monte si chiama Mario… - MiTE_IT : Giornata complessa che ha portato a un accordo storico: approvato il comunicato finale del #G20 #clima ed #energia.… - rr71 : @ZZiliani È al PSG per un favore al suo procuratore. Avevano da tempo l'accordo con Paratici, salta con l'arrivo di… - gaiajeanne : @SoleLoSa @sherazadswift @aidalaverdadera Io non sono d’accordo sull’ingiustamente, perché l’iter ha compreso 2 pro… -