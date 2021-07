La teoria gender esiste eccome

(Di sabato 24 luglio 2021) – Lanon. – Lanonanche a lei, signora! Suona come una delle tragedie in due battute di Achille Campanile, ma in realtà vuol fare il verso a una vignetta dei primi anni Novanta (di Altan, assicurano le mie fonti) in cui due tizi si scambiavano come saluto “Il comunismo è morto”, che era uno dei tormentoni dell’epoca. “Lanon”, proseguono di solito questi bei conversari, “esistono semmai istudies, o studi di genere, i quali non sono altro che un campo ...

La fruizione è in remoto, ma unisce pratica e, con simulazioni aziendali e casi studio reali. Non solo digital skills gap ma anchegap . ' Non è facile farlo in una regione in cui siamo ..."Ladelnon esiste". O anche, semplicemente, "ilnon esiste". È uno dei tanti artifici retorici utilizzati dagli ideologi lgbt, secondo l'ormai collaudato metodo del "negazionismo ...Affermare che “la teoria gender non esiste” fa parte del frasario essenziale per non essere linciati in società. Ma è così? Storia di un’ideologia e di un dibattito pubblico drogato da pazzie simmetr ...Identità di genere: che significa, quando nasce e cosa dice la legge italiana e il Ddl Zan sulla “teoria gender”.