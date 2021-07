La Super Vip italiana: “Molestata dal mio patrigno, mamma e nonna complici” (Di sabato 24 luglio 2021) Una storia di abusi che riguarda la famiglia Gucci e che sarebbe rimasta nascosta per anni: sono pesantissime le accuse di Alexandra Zarini, pronipote del fondatore di uno dei marchi di moda più famosi al mondo. La donna, che oggi ha 35 anni, ha accusato il patrigno Joseph Ruffalo di averla abusata sessualmente per anni, e ha puntato il dito pure contro la madre, Patricia Gucci, e la nonna, Bruna Palombo, che sarebbero state complici dell'uomo coprendo gli abusi. Quando aveva circa 16 anni la nonna le avrebbe chiesto se Ruffalo la stesse molestando: al sì della ragazza, la donna avrebbe chiesto di mantenere il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 luglio 2021) Una storia di abusi che riguarda la famiglia Gucci e che sarebbe rimasta nascosta per anni: sono pesantissime le accuse di Alexandra Zarini, pronipote del fondatore di uno dei marchi di moda più famosi al mondo. La donna, che oggi ha 35 anni, ha accusato ilJoseph Ruffalo di averla abusata sessualmente per anni, e ha puntato il dito pure contro la madre, Patricia Gucci, e la, Bruna Palombo, che sarebbero statedell'uomo coprendo gli abusi. Quando aveva circa 16 anni lale avrebbe chiesto se Ruffalo la stesse molestando: al sì della ragazza, la donna avrebbe chiesto di mantenere il ...

