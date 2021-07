La recensione di Aldo Grasso della serie disponibile su Netflix (Di sabato 24 luglio 2021) Polonia 2003: un Paese ancora soggiogato al regime comunista, diviso tra un’élite (il “partito”) che controlla e sorveglia e il resto della popolazione alla ricerca di verità e sopravvivenza (Netflix). La serie 1983, ambientata a vent’anni di distanza da una catena di attentati nelle principali città polacche, avvenuti appunto nel 1983 (da qui il titolo), che hanno segnato per il Paese un andamento storico diverso da quello reale, è uno di quei classici prodotti che dietro il meccanismo dell’ucronia vuole riflettere su un presente e un futuro distopici, su una possibile sospensione della vita democratica. IMG 8827.CR2 ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 luglio 2021) Polonia 2003: un Paese ancora soggiogato al regime comunista, diviso tra un’élite (il “partito”) che controlla e sorveglia e il restopopolazione alla ricerca di verità e sopravvivenza (). La1983, ambientata a vent’anni di distanza da una catena di attentati nelle principali città polacche, avvenuti appunto nel 1983 (da qui il titolo), che hanno segnato per il Paese un andamento storico diverso da quello reale, è uno di quei classici prodotti che dietro il meccanismo dell’ucronia vuole riflettere su un presente e un futuro distopici, su una possibile sospensionevita democratica. IMG 8827.CR2 ...

