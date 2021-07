La prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) È del ventenne Vito Dell'Aquila, che l'ha vinta nel taekwondo grazie a due calci messi a segno negli ultimi secondi di combattimento Leggi su ilpost (Di sabato 24 luglio 2021) È del ventenne Vito Dell'Aquila, che l'ha vinta nel taekwondo grazie a due calci messi a segno negli ultimi secondi di combattimento

Advertising

Coninews : LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila si è qualificato al… - Eurosport_IT : ?? ARGENTO PER SAMELE! ?? La prima medaglia azzurra da Tokyo ce la regala il foggiano nella sciabola: l'oro va ancor… - BiasiErika : RT @yleniaindenial: ABBIAMO VINTOOOOOO SENZA CAPIRE UN CAZZO MA È LA PRIMA MEDAGLIA D'ORO PER L'ITALIA #Tokyo2020 - dawson_lorelai : RT @ilpost: La prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi -