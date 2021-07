La prima Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokio 2020 è del Sud! (Di sabato 24 luglio 2021) E’ Vito Dell’Aquila, nativo di Mesagne (Brindisi) in Puglia, la prima Medaglia d’Oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokio 2020. Vince nell’arte marziale del taekwondo sfidando il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi: è una grande vittoria, l’epilogo di un sogno che si realizza dopo 8 anni di fatica ed allenamenti estenuanti. La sua vittoria riempie d’orgoglio l’intero paese e l’Arma dei Carabinieri di cui fa parte. Come scrive lo stesso Vito Dell’Aquila sul sito della federazione: “Ho iniziato a fare Taekwondo ad 8 anni, nel Settembre 2008, nel Settembre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021) E’ Vito Dell’Aquila, nativo di Mesagne (Brindisi) in Puglia, laper l’Italiadi. Vince nell’arte marziale del taekwondo sfidando il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi: è una grande vittoria, l’epilogo di un sogno che si realizza dopo 8 anni di fatica ednamenti estenuanti. La sua vittoria riempie d’orgoglio l’intero paese e l’Arma dei Carabinieri di cui fa parte. Come scrive lo stesso Vito Dell’Aquila sul sito della federazione: “Ho iniziato a fare Taekwondo ad 8 anni, nel Settembre 2008, nel Settembre ...

