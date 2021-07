La prima medaglia dell’Italia è nel taekwondo: Dell’Aquila è in finale (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila, 20enne della provincia di Brindisi, si è infatti qualificato alla finale per l’oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell’Aquila combatterà alle 21:45 ora locale, le 14:45 italiane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva laper l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito, 20enne della provincia di Brindisi, si è infatti qualificato allaper l’oro del, 58 kg, battendo in semil’argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi,combatterà alle 21:45 ora locale, le 14:45 italiane. L'articolo ilNapolista.

