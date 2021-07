La pistola «vera» che fa infuriare la Lego (Di sabato 24 luglio 2021) La Glock 19 che sembra fatta di Lego L'azienda americana produttrice di armi Culper Precision ha recentemente lanciato sul mercato una nuova pistola Glock denominata "Block19" che secondo quanto dichiarato " è stata sviluppata "per evidenziare il puro divertimento degli sport di tiro". Fin qui nulla di strano se non fosse che l'arma è ricoperta di quelli che sembrano dei veri mattoncini Lego. Un fatto che ha mandato su tutte le furie il produttore di giocattoli danese Lego che ha scritto alla società chiedendo l'immediato blocco della produzione dell'arma. A chi ha fatto presente che i bambini possano essere attratti ... Leggi su panorama (Di sabato 24 luglio 2021) La Glock 19 che sembra fatta diL'azienda americana produttrice di armi Culper Precision ha recentemente lanciato sul mercato una nuovaGlock denominata "Block19" che secondo quanto dichiarato " è stata sviluppata "per evidenziare il puro divertimento degli sport di tiro". Fin qui nulla di strano se non fosse che l'arma è ricoperta di quelli che sembrano dei veri mattoncini. Un fatto che ha mandato su tutte le furie il produttore di giocattoli daneseche ha scritto alla società chiedendo l'immediato blocco della produzione dell'arma. A chi ha fatto presente che i bambini possano essere attratti ...

