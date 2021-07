La messa in latino e la spiritualità della bicicletta. La riflessione di D’Ambrosio (Di sabato 24 luglio 2021) La reazione contraria al decreto di papa Francesco (Motu Proprio Traditionis custodes) che modifica le norme delle celebrazioni in latino sta avendo, come prevedibile, forti opposizioni negli ambienti conservatori. Spetta a sociologici della religione e storici della Chiesa quantificare il fenomeno e collocarlo in analisi e interpretazioni più ampie. Nel mio piccolo sono rimasto colpito, in diversi messaggi e mail ricevute dopo il mio intervento su Formiche.net, dall’insistenza nel difendere la messa in latino come “un’esperienza privilegiata di sacro – tuffo nel mistero – profonda ... Leggi su formiche (Di sabato 24 luglio 2021) La reazione contraria al decreto di papa Francesco (Motu Proprio Traditionis custodes) che modifica le norme delle celebrazioni insta avendo, come prevedibile, forti opposizioni negli ambienti conservatori. Spetta a sociologicireligione e storiciChiesa quantificare il fenomeno e collocarlo in analisi e interpretazioni più ampie. Nel mio piccolo sono rimasto colpito, in diversiggi e mail ricevute dopo il mio intervento su Formiche.net, dall’insistenza nel difendere laincome “un’esperienza privilegiata di sacro – tuffo nel mistero – profonda ...

