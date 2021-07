La Lupa capitolina ai Måneskin: ennesimo riconoscimento alla band romana (Di sabato 24 luglio 2021) Un successo italiano e mondiale per i Måneskin. Il gruppo martedì prossimo sarà in Campidoglio per ricevere la Lupa capitolina. Il simbolo di Roma sarà consegnato dal sindaco Virginia Raggi alla band romana pluripremiata. La cerimonia di consegna è prevista alle 11 in Aula Giulio Cesare. Poco prima i Måneskin si affacceranno dal balcone dello studio del sindaco, con vista sui Fori, come è tradizione per chi è ospite in Campidoglio. Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 luglio 2021) Un successo italiano e mondiale per i. Il gruppo martedì prossimo sarà in Campidoglio per ricevere la. Il simbolo di Roma sarà consegnato dal sindaco Virginia Raggipluripremiata. La cerimonia di consegna è prevista alle 11 in Aula Giulio Cesare. Poco prima isi affacceranno dal balcone dello studio del sindaco, con vista sui Fori, come è tradizione per chi è ospite in Campidoglio.

