La Lega vuole riaprire le discoteche: “C’è razzismo verso i giovani” (Di sabato 24 luglio 2021) La Lega ritiene che le discoteche – chiuse quasi ininterrottamente da un anno e mezzo per l’emergenza Covid – andrebbero riaperte. Non solo: il segretario Matteo Salvini fa sapere che il suo partito sosterrà eventuali ricorsi amministrativi per chiedere la riapertura delle sale da ballo. “Qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché questo è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani”, ha dichiarato il leader leghista a margine di un comizio a Rimini, dove il tema della chiusura delle discoteche è particolarmente sentito. “I ragazzi chiedono solo di divertirsi, ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Laritiene che le– chiuse quasi ininterrottamente da un anno e mezzo per l’emergenza Covid – andrebbero riaperte. Non solo: il segretario Matteo Salvini fa sapere che il suo partito sosterrà eventuali ricorsi amministrativi per chiedere la riapertura delle sale da ballo. “Qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché questo ènei confronti dellee dei”, ha dichiarato il leader leghista a margine di un comizio a Rimini, dove il tema della chiusura delleè particolarmente sentito. “I ragazzi chiedono solo di divertirsi, ...

Advertising

matteosalvinimi : Alla faccia di chi ci vuole male, un saluto affettuoso da Frosinone dove inauguriamo una nuova sede della Lega. - matteosalvinimi : Concesio (BS), cantiere della bretella autostradale A4 Valtrompia: un'opera, voluta dalla Lega, di cruciale importa… - fattoquotidiano : Renzi firma i referendum sulla giustizia della Lega. E dà la colpa al Pd sul ddl Zan: “Chi non lo vuole in questo m… - emilio05714955 : RT @AxiaFel: Alla luce delle notizie dell’ultima ora qualcuno mi spiega a cosa è servito che la Lega fosse all’interno della maggioranza se… - KHS9NE : Se #Salvinivaccinato non vuole il Green Pass, lui e la Lega facciano cadere il Governo Draghi, o vincono #Burioni,… -