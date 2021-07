La Formula Uno pensa al Qatar (Di sabato 24 luglio 2021) Il mondo dello sport si è dovuto adattare alla situazione d’instabilità data dall’emergenza sanitaria. Già lo scorso anno il calendario della F1 è cambiato più volte e rischia di fare lo stesso anche per questa stagione. Diverse gare riservate alla seconda metà del Mondiale sono in pericolo. Ora . Formula 1: il calendario 2021 è un rompicapo Perchè ? A questo punto della stagione di F1, dopo 10 Gran Premi disputati e l’11esimo alle porte, il calendario dovrebbe essere definitivo. Purtroppo però non è così. La pandemia da Covid-19 ha costretto la FIA al continuo rimodellamento degli appuntamenti e le gare più a rischio fanno tutte parte della seconda metà del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) Il mondo dello sport si è dovuto adattare alla situazione d’instabilità data dall’emergenza sanitaria. Già lo scorso anno il calendario della F1 è cambiato più volte e rischia di fare lo stesso anche per questa stagione. Diverse gare riservate alla seconda metà del Mondiale sono in pericolo. Ora .1: il calendario 2021 è un rompicapo Perchè ? A questo punto della stagione di F1, dopo 10 Gran Premi disputati e l’11esimo alle porte, il calendario dovrebbe essere definitivo. Purtroppo però non è così. La pandemia da Covid-19 ha costretto la FIA al continuo rimodellamento degli appuntamenti e le gare più a rischio fanno tutte parte della seconda metà del ...

