(Di sabato 24 luglio 2021) AGI - La, 12 anni, l'piùdi Tokyo, hacontro l'austriaca Liu Jia ed è fuori al primo turno. La, originaria di Hama, tra le zone più colpite dalla guerra, non si è persa d'animo e dopo la sconfitta ha dichiarato: "Raggiungere ledi Tokyo era già un risultato. Non mi è stato chiesto di vincere, mi è stato chiesto di giocare bene e penso di aver fatto una buona performance e imparato dalla sconfitta. Spero che alle prossime...

Advertising

FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: La dodicenne siriana Hend Zaza, l'atleta più giovane delle Olimpiadi, ha perso al debutto - Agenzia_Italia : La dodicenne siriana Hend Zaza, l'atleta più giovane delle Olimpiadi, ha perso al debutto - RaiSport : ?? #Tokyo2020, #tennistavolo: la dodicenne #Zaza fuori al primo turno La siriana è la più giovane atleta di questa e… - Brghm3 : #Tokyo #Olimpiadi - La dodicenne siriana Hend Zaza è la più giovane atleta olimpica. -

Ultime Notizie dalla rete : dodicenne siriana

Hend Zaza, la più giovane atleta in questa edizione dei Giochi, è uscita al primo turno preliminare del torneo olimpico di tennistavolo di Tokyo 2020. La, originaria di Hama, zona pesantemente danneggiata dalla guerra, ha perso in due set contro la cinese naturalizzata austriaca Liu Jia.Ventiquattro minuti per la storia. LaHend Zaza, la più giovane dei Giochi di Tokyo, è stata eliminata nel primo turno preliminari del tennistavolo dalla cinese naturalizzata austriaca Liu Jia, 39enne e mamma di una ...La vincitrice Liu, 39 anni, è stata campionessa europea del tennis da tavolo nel 2005, quattro anni prima che Zaza nascesse ...Hend Zaza, la più giovane atleta in questa edizione dei Giochi, è uscita al primo turno preliminare del torneo olimpico di tennistavolo di Tokyo 2020. La dodicenne siriana, originaria di Hama, zona pe ...