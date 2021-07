La dignità, questa sconosciuta (Di sabato 24 luglio 2021) La “ dignità “ questa sconosciuta Di Vincenzo Calafiore 24 Luglio 2021 Udine ( Italy ) “ Sunt aliquid manes “ ( ciò che resta di noi non, è nulla, è qualche cosa ). Della dignità della persona, di questo vorrei parlarvi. So bene che sarà uno di quei miei “ pezzi “ neanche preso in considerazione, perché non è leggero, oggi è questa che si ama: la leggerezza. La ipocrita leggerezza del vivere, perché non bisogna pensare, con l’epigrafe tombale del falso pensiero: la vita è già difficile di suo e non vado a complicarla con altri pensieri … meglio la leggerezza ….. e via! Ma che cosa è ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 luglio 2021) La “Di Vincenzo Calafiore 24 Luglio 2021 Udine ( Italy ) “ Sunt aliquid manes “ ( ciò che resta di noi non, è nulla, è qualche cosa ). Delladella persona, di questo vorrei parlarvi. So bene che sarà uno di quei miei “ pezzi “ neanche preso in considerazione, perché non è leggero, oggi èche si ama: la leggerezza. La ipocrita leggerezza del vivere, perché non bisogna pensare, con l’epigrafe tombale del falso pensiero: la vita è già difficile di suo e non vado a complicarla con altri pensieri … meglio la leggerezza ….. e via! Ma che cosa è ...

