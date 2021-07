La Cappella degli Scrovegni di Giotto è Patrimonio Unesco

(Di sabato 24 luglio 2021) . Le ultime notizie. Una grande notizia per l’Italia: lacon gli affreschi di, a Padova, è entrata nella lista dei Patrimoni. Il prestigioso riconoscimento è arrivato dalla 44ma sessione del Comitato delMondialein corso a Fuzhou in Cina. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Otto siti affrescati che immortalano quella che fu la "scuola" del Trecento artistico padovano, tra la Cappella degli Scrovegni e la Chiesa degli Eremitani, tra Palazzo della Ragione e la... L'ingresso nella World Heritage List, per quanto riguarda la città veneta, comprende oltre alla Cappella degli Scrovegni, anche tutti i cicli pittorici del XIV secolo del sito culturale Urbs Picta. La proclamazione per il 2020, che era slittata a causa del Covid, celebra i capolavori del Trecento: "Fu vera e propria rinascita di una tecnica pittorica"