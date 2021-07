Kusturica | «Maradona è stato come un eroe | non può avere eredi con la stessa bravura e coraggio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Fatto intervista Emir, il regista che dedicò ail celebre film del 2008. Non solo cineasta, è anche musicista. Ha una band fondata nel 1980 a Sarajevo, si chiama “No Smoking Orchestra”. Parla della potenza della musica. «La musica è sempre stata un messaggio unificante forte, ma anche di rottura per le nuove generazioni. All’epoca noi ascoltavamo musica punk, i Clash, i Sex Pistols, con la loro carica “fuori controllo”. Ma oggi i tempi sono cambiati. Restavamo per ore fuori dai negozi di dischi, aspettando che aprissero, per l’uscita di un nuovo 33 giri. Adesso le persone fanno la fila per l’ultimo modello di iPhone. Si è passati dal ...