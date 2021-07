(Di sabato 24 luglio 2021) Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Fali Ramadani, agente di Kalidou, avrebbe nuovamenteil difensore azzurro al PSG. Non è, infatti, l'interesse dei parigini per il centrale del Napoli, anche se questa volta non è l'offerta non è pervenuta dalla Francia. Pare sia stato proprio l'agente dia sondare il terreno per un'eventuale cessione, nonostante la concorrenza, all'ombra della Tour Eiffel, sia già spietata. Con l'onerosissimo investimento su Sergio Ramos - e i già presenti Marquinhos e Kimpembe - il senegalese del Napoli andrebbe a comporre un ...

Advertising

gilnar76 : Koulibaly proposto di nuovo ad una big europea: i dettagli #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Koulibaly proposto di nuovo ad una big europea: i dettagli - ilnapolionline : CdS - Proposto ancora Koulibaly al PSG. Sergio Ramos non dà garanzie - - CalcioNapoli24 : - juvinsight : ???? • Agente di Kalidou #Koulibaly ha proposto il suo assistito al #PSG • André #Onana - #OlimpiqueLione rischia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly proposto

SpazioNapoli

... quindi lascerei partire. Ma in realtà non lascerei partire nessuno dei due". PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Napoli haad Ospina di restare, la risposta del ...... quindi lascerei partire. Ma in realtà non lascerei partire nessuno dei due". PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Napoli haad Ospina di restare, la risposta del ...Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, pare che Ramadani, agente di Koulibaly, abbia offerto il giocatore al PSG ...Dopo i rumors degli scorsi giorni, la mossa di Luciano Spalletti: il tecnico parla ai tifosi (e a De Laurentiis). Obiettivo: blindare i “big” Insigne e Koulibaly ...