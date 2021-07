Khaby Lame “volto” dell’accordo Socios-Inter a sua insaputa | poi il tweet viene rimosso

(Di sabato 24 luglio 2021) Pochi secondi alla fine di un video. Abbastanza per far scattare il dubbio: “sponsor dell’?“. La risposta è no. Il famoso TikToker, il secondo più seguito al mondo sulla piattaforma social, non c’entra assolutamente nulla con l’. Né con.com, la società, attiva nel settore dei fan token, prossimo sponsor della maglietta nerazzurra per la stagione 2021/2022. I dubbi sono nati pochi giorni fa quando la società,, via twitter ha annunciato che sarebbe stata sponsor della maglia dell’. Nel video di annuncio, appunto, si vedevano prima le ...

Advertising

toninopinto38 : Khaby Lame la webstar di TikTok al @giffonifilmfest sognando il grande schermo. - quartaparetero1 : Khaby Lame la webstar di TikTok al @giffonifilmfest sognando il grande schermo. Quarta Parete Roma - di… - Barbane72855469 : @YvanGoSlow24 @FioriEmanuele Ora anche anche Khaby Lame farà causa ai merdazzurri - davidedesario : Giffoni. Khaby Lame, l'italiano più seguito al mondo a Leggo: “Con TikTok la mia vita è cambiata, ora sogno il cine… - Italia_Notizie : Khaby Lame, mettiamoci l’anima in pace: a lui il mondo social e a Letta la battaglia per lo ius soli -

Ultime Notizie dalla rete : Khaby Lame

Il Fatto Quotidiano

di Emiliana Costa, classe 2000, è nato in Senegal ma vive a Chivasso dall'età di un anno. Rimasto in cassa integrazione durante il lockdown, ha iniziato a realizzare video esilaranti su TikTok. Oggi è l'...di Luca Graziani, l'italiano non italiano più famoso di internet, dovrebbe fare davvero come gli amici Fedez e Ferragni e buttarsi a capofitto nell'agone politico? La risposta, per ora, è assolutamente no .KHABY LAME IN UN VIDEO SPONSOR A SUA INSAPUTA Il tiktoker diventato involontariamente il "volto" dell'accordo per la nuova maglia nerazzurra. Ecco cosa è successo ...Khaby Lame, l’italiano non italiano più famoso di internet, dovrebbe fare davvero come gli amici Fedez e Ferragni e buttarsi a capofitto nell’agone politico? La risposta, per ora, è assolutamente no..