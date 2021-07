Khaby Lame, mettiamoci l’anima in pace: a lui il mondo social e a Letta la battaglia per lo ius soli (Di sabato 24 luglio 2021) di Luca Graziani Khaby Lame, l’italiano non italiano più famoso di internet, dovrebbe fare davvero come gli amici Fedez e Ferragni e buttarsi a capofitto nell’agone politico? La risposta, per ora, è assolutamente no. Non prendiamoci in giro. Gli affari sono affari e ogni influencer che si rispetti, proprio come un bravo imprenditore (digitale), non fa niente per niente. Ebbene se anche Khaby, insieme al suo team, si troverà mai a valutare una eventuale discesa in campo in stile Ferragnez, si renderà presto conto che nel suo caso farebbe bene a stare alla larga da certe battaglie. Perché? Semplice. Perché sono divisive. La risposta è tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) di Luca Graziani, l’italiano non italiano più famoso di internet, dovrebbe fare davvero come gli amici Fedez e Ferragni e buttarsi a capofitto nell’agone politico? La risposta, per ora, è assolutamente no. Non prendiamoci in giro. Gli affari sono affari e ogni influencer che si rispetti, proprio come un bravo imprenditore (digitale), non fa niente per niente. Ebbene se anche, insieme al suo team, si troverà mai a valutare una eventuale discesa in campo in stile Ferragnez, si renderà presto conto che nel suo caso farebbe bene a stare alla larga da certe battaglie. Perché? Semplice. Perché sono divisive. La risposta è tutta ...

