Kane verso il City | il domino degli attaccanti

Advertising

Ludico6 : RT @ilbianconerocom: #Kane verso il #City per 187 milioni, scoppia l'ironia social: 'Questo è il calcio del popolo?' - AlbOr_EsSence : Kane verso il City per 187 milioni, scoppia l'ironia social: 'Il calcio del popolo di Ceferin?' |… - chieselli : @Marco_viscomi Lo sceicco riempie di soldi Kane (redistribuzione verso il basso) il quale compra due ville e dieci… - infoitsport : Calciomercato Juve, Kane al City libera l'attaccante verso Torino? Ultime - gilnar76 : Calciomercato Juve, Kane al City libera l’attaccante verso Torino? Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Kane verso

Dall'Inghilterra: "Pronti 185 milioni per il Tottenham". Ora gli Spurs potrebbero subito puntare decisi su Lukaku o Haaland di MATTIA TODISCOLa passione non ha confini, il calcio è della gente ed il pallone rotola sempre piùuna ... Oggi vediamo Hakimi volare a Parigi per settanta milioni e domani - forse - vedremoindossare la ...Dall’Inghilterra: "Pronti 185 milioni per il Tottenham". Ora gli Spurs potrebbero subito puntare decisi su Lukaku o Haaland ...L’attaccante brasiliano, infatti, verrebbe chiuso dall’acquisto di Kane, con Cherubini da tempo sulle tracce dell’ex Palmeiras Ultime notizie legate al futuro del calciatore inglese. Secondo quanto ri ...