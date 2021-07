Juventus, rinnovo Cuadrado: le ultime sul futuro del colombiano (Di sabato 24 luglio 2021) La Juventus e Juan Cuadrado sarebbero pronti a continuare insieme. Il rinnovo del colombiano sarebbe solo da formalizzare Secondo quanto riferito da La Stampa, nel piano rinnovi della Juventus non ci sono solo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, bensì anche Juan Cuadrado. Il contratto del colombiano è in scadenza il 30 giugno 2022, ma mai il suo prolungamento è stato messo in discussione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Juventus non ha mai ipotizzato una separazione con il calciatore e mai lui ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Lae Juansarebbero pronti a continuare insieme. Ildelsarebbe solo da formalizzare Secondo quanto riferito da La Stampa, nel piano rinnovi dellanon ci sono solo Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, bensì anche Juan. Il contratto delè in scadenza il 30 giugno 2022, ma mai il suo prolungamento è stato messo in discussione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Lanon ha mai ipotizzato una separazione con il calciatore e mai lui ha ...

Advertising

MarcelloChirico : Il capitano della #Juventus per la stagione 2021/22 sarà ancora @chiellini , che in questo momento si sta godendo l… - Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - yutomanga : RT @mirkonicolino: (#GdS) #Chiellini vorrebbe dalla #Juventus un rinnovo biennale con vista Mondiali di Qatar 2022 e un aumento di stipendi… - gaembw : RT @mirkonicolino: (#GdS) #Chiellini vorrebbe dalla #Juventus un rinnovo biennale con vista Mondiali di Qatar 2022 e un aumento di stipendi… - mirkonicolino : (#GdS) #Chiellini vorrebbe dalla #Juventus un rinnovo biennale con vista Mondiali di Qatar 2022 e un aumento di sti… -