Juventus in campo e Ronaldo avvisa: il post sui social – FOTO (Di sabato 24 luglio 2021) Ronaldo torna ad allenarsi negli ultimi giorni di vacanza: il portoghese è atteso a Torino domani – FOTO L’attesa in casa Juventus è tutta per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino per la preparazione della nuova stagione. In attesa di sciogliere anche i dubbi legati al futuro. Nel frattempo, però, CR7 si allena anche in vacanza. «Lavoro fatto», ha scritto il giocatore su Instagram. Ecco la FOTO: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)torna ad allenarsi negli ultimi giorni di vacanza: il portoghese è atteso a Torino domani –L’attesa in casaè tutta per Cristiano. L’attaccante portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino per la preparazione della nuova stagione. In attesa di sciogliere anche i dubbi legati al futuro. Nel frattempo, però, CR7 si allena anche in vacanza. «Lavoro fatto», ha scritto il giocatore su Instagram. Ecco la: Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Cristiano...

Advertising

juventusfc : Mattina in campo ? P?omeriggio in palestra ?? Oggi allo Juventus Training Center ?? - calciocesenafc : ??Burdel, abbiamo grandi novità! ?? Sabato non prendete impegni, perché saremo in campo per la prima amichevole sta… - RadioVSOfficial : RT @forumJuventus: Juventus in campo così per #JuveCesena ?? - Fprime86 : RT @forumJuventus: Juventus in campo così per #JuveCesena ?? - ju_tod : RT @forumJuventus: Juventus in campo così per #JuveCesena ?? -