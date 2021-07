Juventus, fumata bianca per il rinnovo: Allegri decisivo (Di sabato 24 luglio 2021) Juan Cuadrado vicino alla firma del rinnovo con la Juventus. C’è l’accordo tra le parti, per il quale è stato fondamentale l’apporto di Max Allegri. Nel computo delle entrate e delle uscite, la Juventus in sede di calciomercato si occupa anche delle permanenze dei giocatori già presenti in rosa. Insomma, è tempo di rinnovi e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Juan Cuadrado vicino alla firma delcon la. C’è l’accordo tra le parti, per il quale è stato fondamentale l’apporto di Max. Nel computo delle entrate e delle uscite, lain sede di calciomercato si occupa anche delle permanenze dei giocatori già presenti in rosa. Insomma, è tempo di rinnovi e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

