Juventus-Cesena 3-1, inizia l'Allegri bis (Di sabato 24 luglio 2021) Tanti giovani, molte assenze e subito alto ritmo, la nuova Juventus di Max Allegri. De Winter sblocca, Soulé illumina La Juventus targata Allegri bis si presenta con un 4-3-3 giovane e di qualità. Assenti (quasi) tutti i reduci dall'Europeo e Paulo Dybala (riposo precauzionale post affaticamento) Centrocampo guidato da Miretti, ma è Ranocchia a prendersi maggiori responsabilità. Attacco con ali a piede invertito e Pjaca prima punta. Tra i bianconeri si mettono subito in mostra i due ragazzi della catena di destra: De Winter e Soulé. Ci pensa proprio il difensore belga (il primo nella storia di Madama) classe 2002 a sbloccare la partita con un bel ...

