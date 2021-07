Juventus, buona la prima di Allegri: 3-1 al Cesena. I marcatori (Di sabato 24 luglio 2021) La Juventus ha battuto il Cesena in amichevole per 3-1: buona la prima uscita stagionale dei bianconeri di Allegri La Juventus ha battuto il Cesena in amichevole per 3-1. buona la prima uscita stagionale dei bianconeri di Allegri, a segno con De Winter, McKennie e Soule. La rete ospite è stata firmata da Shpendi. Clicca qui per leggere la sintesi del match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Laha battuto ilin amichevole per 3-1:lauscita stagionale dei bianconeri diLaha battuto ilin amichevole per 3-1.lauscita stagionale dei bianconeri di, a segno con De Winter, McKennie e Soule. La rete ospite è stata firmata da Shpendi. Clicca qui per leggere la sintesi del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MerihTop : Una buona sgambata. Il Cesena, con Shpendi, ha mandato un chiaro segnale a #Cherubini. #JuveCesena #Juventus - luciaguglielmi : Risultato finale Juventus-Cesena, buona la prima per la nuova era Allegri - AngoloNews2018 : Risultato finale Juventus-Cesena, buona la prima per la nuova era Allegri - filadelfo72 : Risultato finale Juventus-Cesena, buona la prima per la nuova era Allegri - sportli26181512 : La giovane Juve cala il tris. Buona la prima, Cesena battuto: La giovane Juve cala il tris. Buona la prima, Cesena… -