"Jurassic Park", stasera in tv il film che ha rivoluzionato l'immagine cinematografica (Di sabato 24 luglio 2021) Andrà in onda stasera su Italia 1 "Jurassic Park", uscito nel 1993 e basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton. L'opera segna l'inizio di questo franchise cinematografico che è proseguito con altri quattro film ed è tutt'ora in corso. A dirigere la pellicola ci ha pensato Steven Spielberg, già famoso per numerosi film come "Lo squalo" (1975), "E.T. l'extra-terrestre" (1982) e la trilogia di "Indiana Jones" (1981, 1984, 1989). Il cast di "Jurassic Park" è composto da Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Wayne Knight, Bob Peck, Martin Ferrero, BD ...

