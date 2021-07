Judo | partenza falsa per Francesca Milani Domani Odette Giuffrida e Manuel Lombardo | i tabelloni

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Si è conclusa di fatto dopo pochi minuti per l’Italia la prima giornata di gara delai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, in seguito alla sorprendente eliminazione al debutto dinella categoria fino a 48 kg. La 27enne romana, alla prima partecipazione olimpica della carriera, si è fatta sorprendere da quella che si è poi imposta come la vera rivelazione delle eliminatorie, la taiwanese Lin Chen-Hao. Un incontro sulla carta alla portata dell’azzurra, che per quanto visto in questa stagione aveva il potenziale per poter raggiungere i quarti di finale e quindi almeno i ripescaggi per il bronzo. In ogni caso, alla luce ...