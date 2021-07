Judo, Olimpiadi Tokyo: semifinali da sogno nei 48 kg, il Giappone sogna l’oro anche nei 60 kg (Di sabato 24 luglio 2021) Doccia fredda in avvio di Giochi Olimpici per l’Italia del Judo, che ha subito perso per strada uno degli otto atleti qualificati per la rassegna a cinque cerchi nipponica. Si tratta di Francesca Milani, eliminata a sorpresa al primo turno nei 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao per waza-ari awasete ippon a 15? dalla fine dei 4 minuti regolamentari. Nonostante un paio di risultati abbastanza sorprendenti, di fatto tutte le grandi favorite per il titolo hanno vinto la rispettiva Pool accedendo così alle semifinali (in programma a partire dalle ore 10 italiane, dopo i ripescaggi). L’unica sulla carta in grado di soppiantare una delle “Magnifiche Quattro” era ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Doccia fredda in avvio di Giochi Olimpici per l’Italia del, che ha subito perso per strada uno degli otto atleti qualificati per la rassegna a cinque cerchi nipponica. Si tratta di Francesca Milani, eliminata a sorpresa al primo turno nei 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao per waza-ari awasete ippon a 15? dalla fine dei 4 minuti regolamentari. Nonostante un paio di risultati abbastanza sorprendenti, di fatto tutte le grandi favorite per il titolo hanno vinto la rispettiva Pool accedendo così alle(in programma a partire dalle ore 10 italiane, dopo i ripescaggi). L’unica sulla carta in grado di soppiantare una delle “Magnifiche Quattro” era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Corriere : Judoka algerino si ritira pur di non affrontare un israeliano - vittoriosechi2 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler affron… - vittoriosechi2 : RT @Corriere: Judoka algerino si ritira pur di non affrontare un israeliano - OA_Sport : #JUDO La IJF ha preso provvedimenti dopo il ritiro di Nourine per non affrontare un avversario israeliano -