Judo | Olimpiadi Tokyo | Francesca Milani eliminata al primo turno nei 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao

Cominciano molto male i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per il Judo italiano, che perde dopo pochi minuti la prima possibile carta da medaglia ed è già estromesso dalla lotta per il podio in questa prima giornata di gare al Nippon Budokan. Francesca Milani, rappresentante azzurra nella categoria fino a 48 kg, è stata infatti eliminata al primo turno dalla sorprendente taiwanese Lin Chen-Hao. La 27enne romana, capace di raccogliere ben tre podi stagionali nei Grand Slam, si è fatta sorprendere al debutto

