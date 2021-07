Judo, Olimpiadi Tokyo: Fethi Nourine e il suo tecnico sospesi temporaneamente dalla Federazione internazionale (Di sabato 24 luglio 2021) Aveva destato non poca sensazione la decisione del Judoka algerino Fethi Nourine di non affrontare nell’eventuale secondo turno del torneo olimpico di Judo l’israeliano Tohar Butbul nella categoria dei -73 kg. Una decisione, quella del campione africano, per mostrare supporto alla causa palestinese. Pertanto, parliamo di motivazioni di stampo politico, avallate e giustificate anche dal suo tecnico Amar Ben Yekhlef: “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostro Judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Aveva destato non poca sensazione la decisione delka algerinodi non affrontare nell’eventuale secondo turno del torneo olimpico dil’israeliano Tohar Butbul nella categoria dei -73 kg. Una decisione, quella del campione africano, per mostrare supporto alla causa palestinese. Pertanto, parliamo di motivazioni di stampo politico, avallate e giustificate anche dal suoAmar Ben Yekhlef: “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostrokaavrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Corriere : Judoka algerino si ritira pur di non affrontare un israeliano - OA_Sport : #JUDO La IJF ha preso provvedimenti dopo il ritiro di Nourine per non affrontare un avversario israeliano - zazoomblog : Judo Olimpiadi Tokyo: Francesca Milani eliminata al primo turno nei 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao -… - azzurridigloria : Termina subito l’avventura di Francesca #Milani, sconfitta con un #ippon dall’avversaria di Taipei quando restavano… -