Jessica e Sergio di Matrimonio a prima vista | lui ci crede lei di meno | dureranno?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 luglio 2021) E’ on line da qualche giorno la nuova stagione diItalia, siamo giunti alla settima made in Italy ( la quarta targata Real Time). E tra i protagonisti di questa edizione disponibile su Discovery Plus da luglio 2021, ci sonoCapozzi e, una delle tre coppie che hanno deciso di sposarsi aè una donna che dedica quasi tutto il tempo a sua disposizione al lavoro. Lo ha messo subito in chiaro, persino nel giorno delle nozze, perchè per lei, il lavoro è una parte fondamentale della sua vita, del suo ...