J-Ax su Forza Italia e il bonus vacanze per i vaccinati: “Siete rimasti al Papeete”, e lancia la proposta (Di sabato 24 luglio 2021) Per chi lo conosce bene, la posizione di J-Ax su Forza Italia è ben nota. Il rapper milanese non si è mai tirato indietro dal dire la sua sul centro destra Italiano. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro Aleotti si è espresso in merito alla proposta del partito di Silvio Berlusconi per incentivare le persone a vaccinarsi. Il bonus vacanze per i vaccinati La proposta arriva da Sestino Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, che un’intervista rilasciata a Il Giornale ha riferito che sarebbe possibile un incentivo di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Per chi lo conosce bene, la posizione di J-Ax suè ben nota. Il rapper milanese non si è mai tirato indietro dal dire la sua sul centro destrano. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro Aleotti si è espresso in merito alladel partito di Silvio Berlusconi per incentivare le persone a vaccinarsi. Ilper iLaarriva da Sestino Giacomoni, parlamentare di, che un’intervista rilasciata a Il Giornale ha riferito che sarebbe possibile un incentivo di ...

