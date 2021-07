ITALY Land of Wonders: lanciato il gioco della Farnesina (Di sabato 24 luglio 2021) Tramite comunicato stampa, è stato annunciato un videogioco per far conoscere l’Italia lanciato direttamente dalla Farnesina: scopriamo insieme ITALY Land of Wonders L’Italia ha vinto gli Europei di Calcio, è arrivata in finale a Wimbledon e sta ora combattendo la sua scalata di gloria alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma, nonostante non sia stato un anno e mezzo particolarmente felice, ci ritroviamo a vivere un momento molto importante della nostra storia, specialmente nel panorama internazionale. Far conoscere il nostro paese, la sua storia e le sue terre diventa quindi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 luglio 2021) Tramite comunicato stampa, è stato annunciato un videoper far conoscere l’Italiadirettamente dalla: scopriamo insiemeofL’Italia ha vinto gli Europei di Calcio, è arrivata in finale a Wimbledon e sta ora combattendo la sua scalata di gloria alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma, nonostante non sia stato un anno e mezzo particolarmente felice, ci ritroviamo a vivere un momento molto importantenostra storia, specialmente nel panorama internazionale. Far conoscere il nostro paese, la sua storia e le sue terre diventa quindi ...

