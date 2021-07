Italvolley soffre ma vince | la prima medaglia è cinese

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Comincia con una vittoria sofferta l’avventura dell’Italia maschile del volley ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sotto 2-0 a sorpresa contro il Canada, la nazionale di Blengini rimonta eal tie-break. “Abbiamo sofferto molto, sapevamo che sarebbe stata una prova difficile e non solo perchè era lama perchè il Canada ha grande qualità e lo ha dimostrato – ha spiegato Blengini – Ce lo aspettavamo, ma abbiamo saputo reagire e la parte psicologica non ci ha condizionato”. Gli azzurri torneranno in campo lunedì alle 7.20, ora italiana, contro la Polonia. Esordio pieno di speranze per Vito Dell’Aquila nel torneo di ...