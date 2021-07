Italia, vaccini: clamoroso incremento di prenotazioni, in Puglia +40 per cento. Effetto green pass Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 24 luglio 2021) Nelle prime ore successive al decreto si assiste in tutta Italia ad un aumento notevolissimo di prenotazioni dei vaccini anti corona virus. Il decreto che rende obbligatorio il green pass per fare molte cose legate alla socialità ha determinato l’accelerata. In Puglia l’incremento di prenotazioni è nell’ordine del quaranta per cento. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021) Nelle prime ore successive al decreto si assiste in tuttaad un aumento notevolissimo didei. Il decreto che rende obbligatorio ilper fare molte cose legate alla socialità ha determinato l’accelerata. Inl’diè nell’ordine del quaranta per. —– Immagini diffuse dal. L'articolo ...

Advertising

matteosalvinimi : Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini pe… - antoguerrera : Perché l'Italia non riconosce i vaccini degli italiani in Regno Unito ???????? Storia e peripezie di un paradossale in… - RaiNews : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 23/07/2021 ore 17:58 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Gover… - NoiNotizie : #Italia, vaccini: clamoroso incremento di prenotazioni, in #Puglia +40 per cento. Effetto #greenpass - oriama1969 : RT @GianandreaGaian: Se la fede assoluta nei vaccini SPERIMENTALI è di sinistra e i dubbi su efficacia ed effetti dei vaccini sono di destr… -