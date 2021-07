Italia-Russia volley femminile Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 25 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) L’Italia farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 affrontando la Russia. La nostra Nazionale di volley femminile scenderà in campo domenica 25 luglio alle ore 02.00 Italiane (le ore 09.00 in Giappone). Le azzurre apriranno il torneo della pallavolo in rosa e puntano a conquistare un successo già importante per le dinamiche del girone: la vittoria è cruciale non soltanto in ottica qualificazione ai quarti di finale ma anche per i piazzamenti nobili del raggruppamento, fondamentale per un accoppiamento sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. Le ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) L’farà il proprio esordio alledi Tokyo 2021 affrontando la. La nostra Nazionale discenderà in campo domenica 25alle ore 02.00ne (le ore 09.00 in Giappone). Le azzurre apriranno il torneo della pallavolo in rosa e puntano a conquistare un successo già importante per le dinamiche del girone: la vittoria è cruciale non soltanto in ottica qualificazione ai quarti di finale ma anche per i piazzamenti nobili del raggruppamento, fondamentale per un accoppiamento sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. Le ...

