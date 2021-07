Italia-Libia. La leva economica secondo Cristiani (Di sabato 24 luglio 2021) “Se dovessimo concentrarsi su tutti i vari interessi strategici dell’Italia nel Mediterraneo è palese che la Libia sia il più importante”. Dario Cristiani, Iai/Gmf, analista tra i principali studiosi Italiani del quadrante nordafricano, spiega così il senso dell’impegno che il governo di Roma sta mettendo sul dossier libico. Dossier che nei prossimi giorni passerà da una riunione cruciale per il processo di stabilizzazione in corso che si terrà proprio nella capitale Italiana. La situazione in Libia è questa: un Governo di unità nazionale ha ricevuto l’investitura da un sistema di dialogo ... Leggi su formiche (Di sabato 24 luglio 2021) “Se dovessimo concentrarsi su tutti i vari interessi strategici dell’nel Mediterraneo è palese che lasia il più importante”. Dario, Iai/Gmf, analista tra i principali studiosini del quadrante nordafricano, spiega così il senso dell’impegno che il governo di Roma sta mettendo sul dossier libico. Dossier che nei prossimi giorni passerà da una riunione cruciale per il processo di stabilizzazione in corso che si terrà proprio nella capitalena. La situazione inè questa: un Governo di unità nazionale ha ricevuto l’investitura da un sistema di dialogo ...

