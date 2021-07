Italia, cuore e gran rimonta: contro il Canada è vittoria al tie - break (Di sabato 24 luglio 2021) L'Italia si salva e porta a casa una vittoria tutto cuore nella prima partita del torneo olimpico contro un Canada non irresistibile, ma che aveva saputo sfruttare le debolezze azzurre nei primi due ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) L'si salva e porta a casa unatuttonella prima partita del torneo olimpicounnon irresistibile, ma che aveva saputo sfruttare le debolezze azzurre nei primi due ...

Advertising

elenabonetti : Immagini che ci riempiono il cuore di gioia: Paola Egonu portabandiera olimpica e Jessica Rossi e Elia Viviani a te… - Ambtedesco : Profondamente scossi e rattristati per le tante vittime delle pesanti inondazioni che hanno colpito la Germania, ri… - DotanMusic : Italia! Non so come ringraziarvi a abbastanza per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni volta. Siete sempre nel mi… - ilcirotano : Italia, cuore e gran rimonta: contro il Canada è vittoria al tie-break - - zazoomblog : Italia cuore e gran rimonta: contro il Canada è vittoria al tie-break - #Italia #cuore #rimonta: #contro -