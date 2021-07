Italia Campione d’Europa, nuovo look per la sede della FIGC. La foto (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo il trionfo Azzurro a Euro 2020, è stato realizzato un restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma. Ecco il risultato. foto: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo il trionfo Azzurro a Euro 2020, è stato realizzato un restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma. Ecco il risultato.: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Daniele #DeRossi?? Compie 3??8?? anni il centrocampista romano, attualmente nello staff dell'… - chetempochefa : Grande Vito Dell’Aquila che diventa campione olimpico nel #taekwondo e conquista la prima medaglia d’oro per l’Ital… - AAlciato : Ancora oggi il capitano dell’Italia Campione d’Europa è un giocatore senza contratto nè squadra di club #Chiellini - Massimo52067171 : @tiennegolf l’Italia è campione d’Europa in analfabetismo funzionale di sicuro, ma probabilmente varchiamo anche i confini continentali???? - IlBarone_Siculo : RT @salines_simone: Squadra Campione d'Italia e mai stata in B? -