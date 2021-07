Inter, tante pretendenti per Satriano: si fa avanti anche l’Udinese (Di sabato 24 luglio 2021) Martin Satriano lascerà l’Inter in prestito Tra i giocatori che si sono maggiormente messi in evidenza nella partita amichevole contro il Lugano, c’è sicuramente Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano non solo ha siglato il gol del pari, ma ha anche dimostrato di avere numeri importanti. Il club nerazzurro vorrebbe farlo crescere ancora prima di portarlo in pianta stabile in prima squadra e tra le squadre che hanno manifestato Interesse c’è anche l’Udinese. “C’è la folla per il giovane bomber Interista Martin Satriano, già sotto i ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Martinlascerà l’in prestito Tra i giocatori che si sono maggiormente messi in evidenza nella partita amichevole contro il Lugano, c’è sicuramente Martin. L’attaccante uruguaiano non solo ha siglato il gol del pari, ma hadimostrato di avere numeri importanti. Il club nerazzurro vorrebbe farlo crescere ancora prima di portarlo in pianta stabile in prima squadra e tra le squadre che hanno manifestatoesse c’è. “C’è la folla per il giovane bomberista Martin, già sotto i ...

