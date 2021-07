Inter, guarda Vidal: il cileno scatenato con la moto d’acqua | VIDEO (Di sabato 24 luglio 2021) Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, si rilassa in sella ad una moto d'acqua. Ecco il VIDEO pubblicato dal cileno su Instagram Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Arturo, centrocampista dell', si rilassa in sella ad unad'acqua. Ecco ilpubblicato dalsu Instagram

Ultime Notizie dalla rete : Inter guarda Inter, l'Empoli su Pinamonti: ecco il progetto Ed è arrivata al suo tavolo una proposta molto seria che il 22enne guarda con attenzione: lo reclama in prestito l'Empoli, società pronta a metterlo al centro di un progetto di salvezza e a renderlo ...

Partite da Inter - Quando anche un'amichevole entra nella storia Sistema il pallone, guarda la porta. E poi ancora il pallone, prima di spedirlo alle spalle di ... Il ragazzo dopo l'estate (e grazie anche a quel gol resta all'Inter). Ma Ronaldo (fortunatamente) torna,...

Lugano Inter in streaming, guarda l'amichevole in diretta Calcio e Finanza GdS – Pinamonti si guarda intorno: spunta l’idea Empoli in prestito Secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è arrivata sul tavolo del classe '99 una proposta molto seria che l'attaccante di Cles valuta con attenzione: si tratta dell' Empoli, ...

Sens(i)azioni positive Quella al via tra poco meno di un mese sarà finalmente la stagione di Stefano Sensi? Se lo augurano in tanti, in casa Inter. Dal momento dello sbarco a Milano, il folletto di Urbino ha offerto qualche ...

