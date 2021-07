Infortunio al ginocchio per Demme, c’è preoccupazione (Di sabato 24 luglio 2021) Infortunio al ginocchio per Diego Demme in Napoli-Pro Vercelli. Il centrocampista aveva cominciato da titolare la seconda amichevole del Napoli al fianco di Lobotka, ma si è dovuto fermare a causa di un Infortunio in seguito ad uno scontro di gioco. Demme ha avuto un problema al ginocchio in Napoli-Pro Vercelli, il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. Secondo quanto fanno sapere da Canale 21 c’è preoccupazione per le condizioni di Demme, ma bisogna attendere degli aggiornamenti. L'articolo proviene da napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021)alper Diegoin Napoli-Pro Vercelli. Il centrocampista aveva cominciato da titolare la seconda amichevole del Napoli al fianco di Lobotka, ma si è dovuto fermare a causa di unin seguito ad uno scontro di gioco.ha avuto un problema alin Napoli-Pro Vercelli, il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. Secondo quanto fanno sapere da Canale 21 c’èper le condizioni di, ma bisogna attendere degli aggiornamenti. L'articolo proviene da napolipiu.com.

