“Indiana Jones 5”: si è infortunato un altro attore (Di sabato 24 luglio 2021) Sembra non avere pace la lavorazione di “Indiana Jones 5“, diretto da James Mangold e in uscita nel 2022. Dopo l’infortunio di Harrison Ford, capitato il mese scorso, adesso pure un attore con un ruolo minore ha riportato un infortunio sul set. La sventura è avvenuta durante le riprese di una scena che è ambientata a Manhattan alla fine degli anni ’60. La dichiarazione del Sun L’artista, il cui nome non è noto, era coinvolto in un inseguimento che avrebbe dovuto coinvolgere il personaggio di Harrison Ford durante la parata. La caduta che è avvenuta in quel frangente, ha richiamato l’attenzione del medico del team, molto probabilmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Sembra non avere pace la lavorazione di “5“, diretto da James Mangold e in uscita nel 2022. Dopo l’infortunio di Harrison Ford, capitato il mese scorso, adesso pure uncon un ruolo minore ha riportato un infortunio sul set. La sventura è avvenuta durante le riprese di una scena che è ambientata a Manhattan alla fine degli anni ’60. La dichiarazione del Sun L’artista, il cui nome non è noto, era coinvolto in un inseguimento che avrebbe dovuto coinvolgere il personaggio di Harrison Ford durante la parata. La caduta che è avvenuta in quel frangente, ha richiamato l’attenzione del medico del team, molto probabilmente ...

Advertising

Stelladiana101 : RT @PaolaDiCaro: @PoliticaPerJedi Primi anni ‘80 American Gigolo per trama simbolica, Il Grande freddo per cast; metà Ritorno al Futuro, fi… - MicheleGalvani : @PoliticaPerJedi Gli intoccabili E.T. Indiana Jones Star Wars I Goonies Karate Kid Rambo e Rocky Top Gun Ritorno a… - marcocarezzano : RT @PaolaDiCaro: @PoliticaPerJedi Primi anni ‘80 American Gigolo per trama simbolica, Il Grande freddo per cast; metà Ritorno al Futuro, fi… - NNever70 : RT @PaolaDiCaro: @PoliticaPerJedi Primi anni ‘80 American Gigolo per trama simbolica, Il Grande freddo per cast; metà Ritorno al Futuro, fi… - gtdiego3 : @PoliticaPerJedi Indiana Jones e l’ultima crociata. Estetica iconica, Steven Spielberg, Harrison Ford e Sean Conner… -