In Italia i docenti di sostegno con servizio pluriennale sono esclusi dalla stabilizzazione

Inviato da CNPS Coordinamento Nazionale Precari Scuola e Gruppo sostegno GPS seconda fascia - Ancora una volta i docenti precari con servizio pluriennale su sostegno vengono esclusi dalla stabilizzazione nonostante abbiano superato le 3 annualità di servizio svolto nelle scuole statali.

