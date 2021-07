Imparato e la visione Alfa Romeo: 'F1 strategica. Senza qualità, non metto auto sul mercato' (Di sabato 24 luglio 2021) Chiaro, diretto: Jean Philippe Imparato, 54 anni, da gennaio al timone dell'Alfa Romeo, ricorda Jean Todt non solo nell'inconfondibile accento francese. Sentendolo parlare, viene da pensare che se non ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Chiaro, diretto: Jean Philippe, 54 anni, da gennaio al timone dell', ricorda Jean Todt non solo nell'inconfondibile accento francese. Sentendolo parlare, viene da pensare che se non ...

Ultime Notizie dalla rete : Imparato visione Imparato e la visione Alfa Romeo: 'F1 strategica. Senza qualità, non metto auto sul mercato' Imparato, che cosa vi ha spinto a rinnovare l'accordo con Sauber, restando con Alfa in F1? "Perché ... Negli ultimi sei mesi abbiamo costruito una squadra e scritto un piano prodotto con una visione ...

Imparato e la visione Alfa Romeo: "La F1 è strategica. Senza qualità, io non metto auto sul mercato"

