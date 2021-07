Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in giro Totti: ‘Se l’è fatta sotto’ (Di sabato 24 luglio 2021) Sono sicuramente una delle coppie più affiatate e più simpatiche tra quelle dello spettacolo e dello sport. Ilary Blasi e Francesco Totti, in vacanza a Sabaudia, hanno fatto sorridere con un “siparietto a distanza”: la bella showgirl ha infatti deciso di fare un’escursione a Rocca Massima per provare il “volo dell’angelo”, buttandosi a 110 km/h lungo un cavo d’acciaio di 2.225 metri sospeso a un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Ma l’ex capitano giallorosso non l’ha accompagnata ed è rimasto in spiaggia: “Mi state tutti chiedendo “dov’è il Capitano?”. Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Sono sicuramente una delle coppie più affiatate e più simpatiche tra quelle dello spettacolo e dello sport.e Francesco, in vacanza a Sabaudia, hanno fatto sorridere con un “siparietto a distanza”: la bella showgirl ha infatti deciso di fare un’escursione a Rocca Massima per provare il “”, buttandosi a 110 km/h lungo un cavo d’acciaio di 2.225 metri sospeso a un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Ma l’ex capitano giallorosso non l’ha accompagnata ed è rimasto in spiaggia: “Mi state tutti chiedendo “dov’è il Capitano?”. Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo ...

Advertising

CorriereCitta : Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in giro Totti: ‘Se l’è fatta sotto’ - infoitcultura : Ilary Blasi, la verità sull’addio alla TV: la crisi di Totti, il retroscena privato - infoitcultura : Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti: “Si è cag**o sotto”, il motivo - infoitcultura : Ilary Blasi vola sulla zipline senza Francesco Totti - infoitcultura : Ilary Blasi, il retroscena: «Ho lasciato la tv due anni per stare vicino a Francesco Totti» -