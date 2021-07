Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in giro Totti | “Il Capitano? Si è ca**to sotto”

(Di sabato 24 luglio 2021)e Francescosono una delle coppie più amate dello showbiz e la loro ironia conquista i fan, spesso aggiornati sulle avventure della famiglia su Instagram. Ultimamente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di cimentarsi in un’impresa decisamente al cardiopalma, lanciandosi nel ““, una discesa di 2 km a più di 110 km/h. A chi le chiede perché insieme a lei non ci fosserisponde che ilha preferito passare, scegliendo un po’ di relax in spiaggia. ...

Advertising

heelhuman35 : @Carmine0099 Mediaset c’è Barbara, El Cavo, Concetta, Ilary Blasi.. chissà chi è raccomandi che non lasciano spazi giovane - ilmessaggeroit : @Ilary_Blasi prova il 'volo dell'angelo', Totti si tira indietro. «Dov'è il Capitano? Se l'è fatta sotto...» - News_24it : ROCCAMASSIMA - Anche Ilary Blasi, accompagnata da un'amica, si è cimentata nel volo dell'angelo a Roccamassima.… - ilgiornale : La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha provato il brivido del volo dell'angelo lanciandosi da Rocca Massima, ma i… - infoitcultura : Ilary Blasi incanta tutti al mare: minibikini e curve evidenti, fisico da urlo | La conduttrice paparazzata con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Giornata da brividi perche, attraverso il suo profilo Instagram, si è mostrata nell'insolita veste di avventuriera, cimentandosi nel lancio a 160 km orari da Rocca Massimo. Un'esperienza adrenalinica documentata ...... l'idea del trio: il regista visionario NON PERDERTI ANCHE ?>, l'assenza dalla tv e la frase su Totti: "Sai che c'è? Me ne vado" Che Il Volo sia nato in tv, ormai tanti anni fa, quando ...L’ex capitano della Roma vittima della cattiveria della moglie Ilary. Ecco cosa è successo Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo della televisione. L’amore tra loro è ...La moglie di Francesco racconta ancora una volta il momento dell'addio al calcio di Totti e che cosa ha significato per la sua famiglia e per il suo lavoro.