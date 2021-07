Advertising

zazoomblog : Simona Ventura frecciata indiretta a Ilary Blasi: il suo pensiero non fa una piega - #Simona #Ventura #frecciata… - GossipItalia3 : Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in giro Totti: “Il Capitano? Si è ca**to sotto” #gossipitalianews - mattinodinapoli : @Ilary_Blasi prende in giro @TottiOfficial: «Se l'è fatta sotto...». Lei fa il volo dell'angelo, lui resta al mare - DariaTonicello : @LisbonaSimone Stile Ilary Blasi con Fabrizio Corona - zazoomblog : Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in giro Totti: “Il Capitano? Si è cato sotto” - #Ilary #Blasi #dell’an… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

'In molti mi state chiedendo dov'è il capitano, dov'è il capitano. Il capitano si è c…ato sotto. Le cose van dette così come sono' rivela una spumeggiante. La conduttrice tv si è lanciata in volo straordinario sulla zipline più lunga del mondo in provincia di Latina e prende in giro il marito Francesco Totti che invece per paura ha preferito ...si è lanciata insieme a un'amica in questa avventura, documentando tutto su Instagram, mentre Totti non s'è visto. A svelare l'arcano è stata proprio la conduttrice dell'Isola dei Famosi ...Arriva una notizia bomba sul conto della conduttrice originaria di Cuneo. A rivelare il fatto, il noto blogger Davide Maggio.Ilary mostra tutte le fasi del suo volo dell’angelo. Dall’arrivo al punto di lancio, l’imbracatura, il panorama, l’altezza (300 metri) e la distanza (oltre due chilometri per aria), la compagna di vol ...