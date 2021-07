cesco_visco : RT @neXtquotidiano: Il vizietto del centrodestra, il candidato sindaco milanese Bernardo gira armato in reparto - neXtquotidiano : Il vizietto del centrodestra, il candidato sindaco milanese Bernardo gira armato in reparto - PenelopeVr46 : il.vizietto del nazista perché quello che dicono loro è legge e a se dissenti vai schedata e marchiata (pass). Ava… - robertorossidj : @Prisco23934474 È bastato vedere la tua spocchia del cazzo, sarei curioso di sentirti parlare inglese. Comunque de… - matteo_milan91 : @FBiasin Le dita nel culo, toglile, sempre questo vizietto del dito in culo -

Ultime Notizie dalla rete : vizietto del

neXt Quotidiano

Entrambi faranno parte della rosa a disposizionetecnico Filippo Raciti che a fine mese partirà ... Oltre ad essere centrocampista dai piedi buoni ha anche il "" delle punizioni dal limite e ...Cestista rapido che ama giocare il pick and roll e con ilcanestro, sa come farsi rispettare anche in difesa. Amar Balic: "Sono molto contento di giocare per la Viola perché è una piazza ...Il candidato del centrodestra, primario della pediatria, pare sia spesso armato in reparto. Un vizio che sembra avere origini a destra ...“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, peccato però che più di lupo in questo caso trattasi di iena. Sono rimasta molto sorpresa dal commento del consigliere regionale Giuseppe Aieta sia per i conte ...